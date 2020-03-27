СБУ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n135884-u-dnipri-zatrymanyy-kolyshniy-spivrobitnyk-mvs-yakyy-vyyavyvsya-agentom-rosiyskyh-specslujb-foto.html

Ракурс

У Дніпрі затримали агента російських спецслужб, який проводив розвідувальну і підривну діяльність у регіоні. Затриманим виявився колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ України.

Про затримання агента російських спецслужб повідомила прес-служба СБУ.

На думку слідства, колишній співробітник МВС був завербований представниками російських спецслужб, коли він перебував на території РФ.

За завданням своїх російських кураторів, затриманий мав збирати відомості про дислокацію та озброєнні підрозділів Збройних сил України на території Дніпропетровської області.

Також російські спецслужби цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, які приймали участь в Операції об'єднаних сил.

Зібрану інформацію агент повинен був передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку. Під час обшуків у квартирі затриманого співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). За даний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 12 до 15 років.

Як раніше писав «Ракурс», у Миколаєві затримано шпигуна, який крав для російських спецслужб секретну інформацію про військове кораблебудування України. Секретну інформацію шпигун продавав за гроші.