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Принц Гаррі та Меган Маркл, фото: Office of the Governor-General

«Megxit-2»: принц Гаррі та Меган Маркл переїхали з Канади до США — ЗМІ

27 бер 2020, 18:35
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Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл емігрували з канадського Ванкувера до американського штату Каліфорнія.

До Лос-Анджелеса їх відвіз приватний літак, до того, як між США та Канадою були закриті кордони через коронавірус. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на інформовані джерела.

За словами співрозмовника видання, нове помешкання подружжя розташоване неподалік Голлівуду.

У Лос-Анджелесі у них велика мережа підтримки. Тут розташована їхня нова команда голлівудських агентів, PR-менеджерів та бізнес-менеджерів. У Меган є багато друзів і, звичайно, її мама, — наголошує інсайдер.

Джерело видання зазначає, що в британській королівській родині були неприємно здивовані таким рішенням. Там сподівалися, що 35-річний Гаррі та 38-річна Меган повернуться до Британії, щоб допомогти своїм родичам.

Сенсаційний переїзд, який отримав назву «Megxit-2», приголомшив членів королівської сім’ї, — зазначає видання.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що потенційні доходи Меган Маркл після «Megxit» можуть сягнути восьмизначної суми.


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