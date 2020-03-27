Принц Гарри и Меган Маркл, фото: Office of the Governor-General

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Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл эмигрировали из канадского Ванкувера в американский штат Калифорния.

В Лос-Анджелес их отвез частный самолет, до того, как между США и Канадой были закрыты границы из-за коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, новое жилье супругов находится недалеко от Голливуда.

В Лос-Анджелесе у них большая сеть поддержки. Здесь расположена их новая команда голливудских агентов, PR-менеджеров и бизнес-менеджеров. У Меган есть много друзей и, конечно, ее мама, — подчеркивает инсайдер.

Источник отмечает, что в британской королевской семье были неприятно удивлены таким решением. Там надеялись, что 35-летний Гарри и 38-летняя Меган вернутся в Британию, чтобы помочь своим родственникам.

Сенсационный переезд, который получил название «Megxit-2», ошеломил членов королевской семьи, — отмечает издание.

Напомним, в феврале стало известно, что потенциальные доходы Меган Маркл после «Megxit» могут достичь восьмизначный суммы.