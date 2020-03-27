Коронавирус: в Париже от COVID-19 скончалась принцесса

Коронавирус: в Париже от COVID-19 скончалась принцессаhttps://racurs.ua/n135882-koronavirus-v-parije-ot-covid-19-skonchalas-princessa.htmlРакурс
Коронавирус смертельно опасен не только для обычных граждан, но и для представителей «голубых кровей». В Париже скончалась принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская. На момент смерти принцессе было 86 лет.
О смерти королевской особы сообщил в Facebook ее младший брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.
В сообщении указано, что Мария Тереза Бурбон-Пармская скончалась в Париже 26 марта и причиной ее смерти стал COVID-19.
Мария Тереза Бурбон-Пармская принадлежала к династии Пармских Бурбонов — младшей ветви правящей семьи Испании.
В середине XX века отец Марии Терезы герцог Ксавье Бурбон-Пармский был основным претендентом на королевский престол Испании от монархической партии карлистов, игравшей важную
роль в политической жизни страны
Мария Тереза Бурбон-Пармская не выходила замуж, не имела детей и жила одна. Она была горячей сторонницей монархической партии карлистов, осуждала капитализм и мечтала об установлении социалистической монархии.
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