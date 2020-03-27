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Ракурс
Марія Тереза Бурбон-Пармська. Фото: Euromag

Коронавірус: у Парижі від COVID-19 померла принцеса

27 бер 2020, 18:24
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Коронавірус смертельно небезпечний не тільки для звичайних громадян, а й для представників «блакитної крові». У Парижі померла принцеса Марія Тереза ​​Бурбон-Пармська. На момент смерті принцесі було 86 років.

Про смерть королівської особи повідомив у Facebook її молодший брат Сікст-Генріх Бурбон-Пармський.

У повідомленні зазначено, що Марія Тереза ​​Бурбон-Пармська померла в Парижі 26 березня і причиною її смерті став COVID-19.

Марія Тереза ​​Бурбон-Пармська належала до династії Пармських Бурбонів — молодшої гілки правлячої сім’ї Іспанії.

У середині XX століття батько Марії Терези герцог Ксавьє Бурбон-Пармський був основним претендентом на королівський престол Іспанії від монархічної партії карлістів, що грала важливу роль у політичному житті країни в XIX-XX століттях.

Марія Тереза ​​Бурбон-Пармська не виходила заміж, не мала дітей і жила одна. Вона була палкою прихильницею монархічної партії карлістів, засуджувала капіталізм і мріяла про встановлення соціалістичної монархії.

Як раніше писав «Ракурс», у князя Монако Альбера II виявили коронавірус. Князь перебуває під медичним контролем і продовжує працювати у своїй квартирі.

Джерело: Ракурс


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