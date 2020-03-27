Кристалина Георгиева, фото: Friends of Europe

https://racurs.ua/n135881-mirovaya-ekonomika-voshla-v-recessiu-analogichnuu-krizisu-2008-goda-mvf.html

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Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), считает, что мировая экономика вошла в рецессию (фазу снижения экономической активности), которая по своим масштабам будет аналогичной или даже большей, чем рецессия, которая произошла во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов.

Об этом Георгиева заявила во время сегодняшнего видеобрифинга, сообщает агентство ТАСС.

По ее словам, значительное восстановление экономики может произойти уже в 2021 году, но только если удастся преодолеть пандемию коронавируса SARS-CoV-2 и предотвратить проблемы с ликвидностью.

Стоит добавить, что бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке вчера заявил, что рецессия из-за коронавируса будет краткосрочной, а последующее восстановление — довольно быстрым, сообщает CNBC.

По словам Бернанке, нынешний кризис больше напоминает ситуацию предчувствия стихийного бедствия, чем «классический» кризис, вызванный социальными и финансовыми проблемами.

Напомним, в НБУ считают, что увеличение дефицита бюджета не помешает Украине получить новый кредит от МВФ.