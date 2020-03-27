Путин пытается избавиться от санкций, прикрываясь коронавирусом

Владимир Путин, фото: Алексей Дружинин

https://racurs.ua/n135879-putin-pytaetsya-izbavitsya-ot-sankcii-prikryvayas-koronavirusom.html

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Эпидемию коронавируса SARS-CoV-2 президент России Владимир Путин пытается использовать для того, чтобы избавиться от введенных в отношении России санкции.

В частности, во время вчерашнего саммита стран «Большой двадцатки», который из-за эпидемии проходил методом видеосвязи, Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом в своем блоге на сайте LB.ua сообщила народный депутат из партии «Голос» Инна Совсун.

Выступая с этой инициативой, Путин заявил, что это якобы только гуманитарный «вопрос о жизни и смерти людей», который не имеет никакой политической окраски, отмечает Совсун.

Депутат отмечает, что распространение коронавируса, который зимой начал переходить из Китая на другие страны, не мешал России в то время цинично нарушать обязательства относительно режима прекращения огня, когда боевики на Донбассе усилили свои атаки на позиции украинских военных.

Смягчение санкционного режима под предлогом борьбы с коронавирусом не принесет пользы никому, кроме самой России, — отмечает Совсун.

Она добавляет, что Путин легко мог бы найти необходимую сумму на борьбу с коронавирусом, перестав тратить миллиарды на российскую агрессию против Украины.

Если сейчас мировое сообщество поддастся манипуляциям России, очень сомнительно, что санкции когда-то вернут, — подчеркивает Совсун.

Поэтому, отмечает депутат, ее фракция подготовили проект постановления с обращением к парламентам стран, которые ввели санкции в отношении РФ, не поддаваться на давление Путина.

Напомним, коронавирус уже обнаружили у одного из сотрудников администрации Путина.