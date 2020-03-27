«У него крыша поехала»: Чапкис набросился на Емца из-за заявления о пенсионерах-трупах. Фото: ICTV

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Илья Емец нарвался на жесткую критику со стороны граждан Украины после своего скандального заявления о том, что в условиях эпидемии коронавируса на украинцев в возрасте 65+ не стоит тратить время и средства, а нужно сосредоточиться на спасении молодежи. В ответ известный хореограф Григорий Чапкис, который недавно отметил 90-летний юбилей и получил орден от Владимира Зеленского, призвал президента незамедлительно уволить Емца с должности главы Министерства здравоохранения.

Меня трусит целый день от слов министра здравоохранения. Он, по сути, заявил, что люди после 65 лет — трупы. У него крыша поехала. Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а он, мерзавец, считает трупами таких, как я. В нашей стране сегодня только один живой труп — это Емец, — заявил Чапкис, комментируя ситуацию «Гордону».

Чапкис также инициирует создание петиции на сайте главы государства с требованием отставки Емца, аргументировав это тем, что «чиновник, который так мыслит, не имеет права занимать такую должность». К тому же, по словам артиста, подобные заявления лишь способствуют распространению паники в обществе.

Сначала такое говорит министр здравоохранения, а потом нам говорят: «Не паникуйте»! От этого заявления умрет еще больше людей, только не от вируса, а от инфаркта, — добавил Чапкис.

Вспомнил хореограф и инициативу по обустройству в киевских больницах палат для VIP-пациентов.

Бежать-то некуда. Так они себе места скупают в больницах. Разве такое возможно выдержать, — сетует Чапкис.

Как известно, на днях в эфире одного из каналов Емец заявил, что нужно финансировать лечение «живых людей», к которым он отнес украинцев младше 65 лет.