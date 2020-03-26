Емец призвал выделять деньги на украинцев моложе 65 лет, «а не на трупы». Фото: Минздрав

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Илья Емец, министр здравоохранения Украины, которому 64 года, заявил, что государство и бизнес должны вкладывать деньги в молодых людей не старше 65 лет, потому что 65 лет — средняя продолжительность жизни.

По его мнению, деньги надо выделять, «но на живых людей, а не на трупы». Об этом глава Минздрава заявил в эфире 112.ua.

По словам Емца, украинцы должны быть обеспечены тестами на коронавирус. Но Украине сейчас не хватает экспресс-тестов и вирусологических лабораторий «даже с учетом помощи Китая». Поэтому деньги для борьбы с вирусом, по его мнению, нужно выделять на украинцев моложе 65 лет, ведь это средняя продолжительность жизни.

Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы, — я не шучу и не пугаю — я все время говорю: «Вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов, но на живых людей, а не на трупы», — сказал Емец.

Напомним, ранее стало известно, что незадолго до назначения на пост министра здравоохранения Емец одолжил у двух бизнесменов 12,5 млн грн на покупку шикарного дома площадью 400 кв. м в поселке Козин под Киевом.