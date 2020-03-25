Илья Емец. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n135766-emec-odoljil-u-biznesmenov-12-5-mln-grn-na-pokupku-doma-rassledovanie-jurnalista-video.html

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Министр здравоохранения Илья Емец из-за эпидемии коронавируса стал одним из наиболее узнаваемых высокопоставленных чиновников в Украине. Емец сразу после вступление на должность заявил, что планирует активно привлекать бизнес к финансированию медицины. Однако журналист Василий Бидун утверждает, что эффективность работы по привлечению бизнеса Емец решил сначала испытать на себе.

Результаты журналистского расследования Бидун изложил в видеоролике, который опубликовал в YouTube.

Журналист установил, что незадолго до назначения на пост министра здравоохранения Емец одолжил у двух бизнесменов 12,5 млн грн на покупку шикарного дома площадью 400 кв. м в поселке Козин под Киевом.

Бидуну удалось поговорить с один из бизнесменов, которые одолжили деньги Емцу. Предприниматель сказал, что министр здравоохранения пообещал отдавать в счет долга 40% своей зарплаты. Бизнесмен считает, что Емец должен рассчитаться с ним в течение нескольких лет.

По скромным подсчетам Бидуна, на таких условиях Емцу потребуется 44 года, чтобы погасить долг перед бизнесменами. И это без учета процентов.

Журналист также выяснил, каким имуществом владеют сын и жена министра. Подробнее в видеоролике.