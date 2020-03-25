Ілля Ємець. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n135766-iemec-pozychyv-u-biznesmeniv-12-5-mln-grn-na-prydbannya-budynku-rozsliduvannya-jurnalista-video.html

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Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець через епідемію коронавірусу став одним із найбільш відомих високопосадовців України. Ємець відразу після вступу на посаду заявив, що планує активно залучати бізнес до фінансування медицини. Однак журналіст Василь Бідун стверджує, що ефективність роботи по залученню бізнесу Ємець вирішив спочатку випробувати на собі.

Результати журналістського розслідування Бідун виклав у відеоролику, який опублікував в YouTube.

Журналіст встановив, що незадовго до призначення на пост міністра охорони здоров’я Ємець позичив у двох бізнесменів 12,5 млн грн на придбання розкішного будинку площею 400 кв. м у селищі Козин під Києвом.

Бідуну вдалося поговорити з один із бізнесменів, які позичили гроші Ємцю. Підприємець сказав, що міністр охорони здоров’я пообіцяв віддавати у рахунок боргу 40% своєї зарплати. Бізнесмен вважає, що Ємець повинен розрахуватися з ним протягом кількох років.

За скромними підрахунками Бідуна, на таких умовах Ємцю потрібно 44 роки, щоб погасити борг перед бізнесменами. І це без урахування відсотків.

Журналіст також з’ясував, яким майном володіють син та дружина міністра. Детальніше у відеоролику.