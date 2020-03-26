Ємець закликав виділяти гроші на українців молодше 65 років, «а не на трупи». Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n135806-koronavirus-64-richnyy-iemec-zaklykav-vydilyaty-groshi-na-ukrayinciv-molodshe-65-rokiv-a-ne-na.html

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Ілля Ємець, міністр охорони здоров’я України, якому 64 роки, заявив, що держава і бізнес повинні вкладати гроші в молодих людей не старше 65 років, тому що 65 років — середня тривалість життя в Україні.

На його думку, гроші треба виділяти, «але на живих людей, а не на трупи». Про це глава Міністерства охорони здоров’я заявив в ефірі 112.ua.

За словами Ємця, українці повинні бути забезпечені тестами на коронавірус. Але Україні зараз не вистачає експрес-тестів і вірусологічних лабораторій «навіть з урахуванням допомоги Китаю». Тому гроші для боротьби з вірусом, на його думку, потрібно виділяти на українців молодше 65 років, адже це середня тривалість життя.

Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, здається, становить 65 років. Тому я скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які у нас ще живі, — я не жартую і не лякаю — я весь час говорю: «Ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів, але на живих людей, а не на трупи», — сказав Ємець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що незадовго до призначення на пост міністра охорони здоров’я Ємець запозичив у двох бізнесменів 12,5 млн грн на придбання розкішного будинку площею 400 кв. м в селищі Козин під Києвом.