Кличко: Зеленський пообіцяв мені скасувати наказ про особливі умови лікування від коронавірусу, скріншот відео

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Коронавірус лікуватимуть в українських віпів на загальних підставах. Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, що вчора розмовляв із президентом щодо інформації про особливі умови лікування в столичних медзакладах осіб, яких охороняють.

Зеленський, за словами Кличка, пообіцяв скасувати накази, які зобов’язують по-особливому лікувати віпів.

Я розмовляв із президентом з цього приводу. Він готовий і налаштований скасувати накази, які ми зобов’язані виконувати. Сподіваюся, що це відбудеться, — розповів Кличко.

Він заявив, що інформація щодо підготовки у лікарнях віп-палат для депутатів та чиновників не відповідає дійсності. Водночас розпорядження департаменту охорони здоров’я КМДА з’явилося на виконання наказу Державної служби охорони про підготовку медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється держохорона. Кличко наголосив, що цей наказ мав гриф «Для службового користування».

Мер вважає, що на випадок інфікування перших осіб держави мусять бути підготовані окремі палати, аби «поряд була держохорона».

Така практика була завжди, — заявив мер.

Кличко наголосив, що Олександрівська лікарня не є закладом для віп-пацієнтів, а статус хворого там не має жодного значення.

Керівництво Ради також не давало доручень щодо облаштування віп-палат в Олександрівській лікарні. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу, що відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій і представників Кабміну.

Я не знаю про це. Ми такі доручення не давати, не звертались. Будемо сподіватися, що якомога менше наших співгромадян будуть потрапляти до палат, а якщо, не дай боже, захворіють, то швидко одужуватимуть, — повідомив Разумков.

Нагадаємо, що 25 березня в ЗМІ поширили текст наказів, які департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста. Йшлося про особливі умови лікування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Згодом в КМДА пояснили, що у таких палатах лікуватимуть ув’язнених.