«Це для ув’язнених»: заступник Кличка пояснив наказ про спецпалати для віп-клієнтів, фото — Останній бастіон

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Ракурс

Коронавірус в спеціальних палатах медзакладів Києва лікуватимуть не у віп-клієнтів, а в ув’язнених.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі каналу «Прямий» сьогодні пояснив, що наказ створити особливі умови для частини пацієнтів в столичних лікарнях спрямований для тих, хто перебуває під охороною, тобто ув’язнених, які також можуть інфікуватися.

Це для тих, хто позбавлений волі, вони також мають право лікуватися. Це вимога відповідних служб, що забезпечити перебування їхніх клієнтів. Тому у таких палатах мають бути затоновані вікна, — сказав Поворозник.

Тим часом його шеф, мер столиці Віталій Кличко у Фейсбук написав іншу версію. Він запевнив, що особливі віп-палати для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на коронавірус не передбачені. Водночас Кличко написав, що перші особи держави «на випадок захворювання повинні мати певні умови» — окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона.

Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні. Але такі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави, — написав мер.

«Ракурс» повідомляв, що у Києві лікарні отримали вказівки про те, у яких умовах слід лікувати віп-пацієнтів. Для них передбачили окремі медбригади і тоновані вікна в палатах.

Журналісти оприлюднили текст наказу, який департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав у медичні заклади столиці. У ньому йдеться про особливі умови лікування осіб, «щодо яких здійснюється державна охорона», визначено перелік медзакладів, у які привозитимуть таких віп-пацієнтів.