«Это для заключенных»: Заместитель Кличко объяснил приказ о спецпалатах для вип-клиентов, фото — "Последний бастион"

https://racurs.ua/n135785-eto-dlya-zakluchennyh-zamestitel-klichko-obyasnil-prikaz-o-specpalatah-dlya-koronavirusnyh.html

Ракурс

Коронавирус в специальных палатах медучреждений Киева будут лечить не у вип-клиентов, а у заключенных.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире канала «Прямой» сегодня обяснил, что приказ создать особые условия для части пациентов в столичных больницах направлен для тех, кто находится под охраной, то есть заключенных, которые также могут инфицироваться.

Это для тех, кто лишен свободы, они также имеют право лечиться. Это требование соответствующих служб, обеспечить пребывание их клиентов. Поэтому в таких палатах должны быть затонированы окна, — сказал Поворозник.

Между тем его шеф, мэр столицы Виталий Кличко в Фейсбуке написал другую версию. Он заверил, что особые VIP-палаты для депутатов и других чиновников в случае их заболевания коронавирусом не предусмотрены. В то же время Кличко написал, что первые лица государства «на случай заболевания должны иметь определенные условия» — отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана.

Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства, — написал мэр.

«Ракурс» сообщал, что в Киеве больницы получили указания о том, в каких условиях следует лечить вип-пациентов. Для них предусмотрели отдельные медбригады и тонированные окна в палатах.

Журналисты обнародовали текст приказа, который департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал в медицинские учреждения столицы. В нем говорится об особых условиях лечения лиц, «относительно которых осуществляется государственная охрана», определен перечень медучреждений, в которые будут привозить таких вип-пациентов.