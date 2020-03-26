Кличко: Зеленский пообещал мне отменить приказ об особых условиях лечения, скриншот видео

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Коронавирус будут лечить у випов на общих основаниях. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что вчера разговаривал с президентом относительно информации об особых условиях охраняемых лиц в столичных медучреждениях.

Зеленский, по словам Кличко, пообещал отменить приказы, обязывающие по-особенному лечить випов.

Я разговаривал с президентом по этому поводу. Он готов и настроен отменить приказы, которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, что это произойдет, — рассказал Кличко.

Он заявил, что информация о подготовке в больницах вип-палат для депутатов и чиновников не соответствует действительности. В то же время распоряжение департамента здравоохранения КГГА появилось во исполнение приказа Государственной службы охраны о подготовке медико-санитарного обеспечения лиц, в отношении которых осуществляется госохрана. Кличко отметил, что этот приказ имел гриф «Для служебного пользования».

Мэр считает, что в случае инфицирования первых лиц государства должны быть подготовлены отдельные палаты, чтобы «рядом была госохрана».

Такая практика была всегда, — заявил мэр.

Кличко отметил, что Александровская больница не является учреждением для вип-пациентов, статус больного там не имеет никакого значения.

Руководство Рады также не давало поручений по обустройству вип-палат в Александровской больнице. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга, который состоялся после встречи руководства Верховной Рады, председателей депутатских фракций и представителей Кабмина.

Я не знаю об этом. Мы такие поручение не давали, не обращались. Будем надеяться, что как можно меньше наших сограждан будут попадать в палаты, а если, не дай Бог, заболеют, то будут быстро выздоравливать, — сообщил Разумков.

Напомним, что 25 марта в СМИ распространили текст приказов, которые департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал в медицинские учреждения города. Речь шла об особых условиях лечения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Впоследствии в КГГА объяснили, что в таких палатах будут лечить заключенных.