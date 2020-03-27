«У нього дах поїхав»: Чапкіс накинувся на Ємця через заяви про пенсіонерів-трупів. Фото: ICTV

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Ілля Ємець нарвався на жорстку критику з боку громадян України після своєї скандальної заяви про те, що в умовах епідемії коронавірусу на українців у віці 65+ не варто витрачати час і кошти, а потрібно зосередитися на порятунку молоді. У відповідь відомий хореограф Григорій Чапкіс, який недавно відзначив 90-річний ювілей і отримав ордена від Володимира Зеленського, закликав президента негайно звільнити Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров’я.

Мене трусить цілий день від слів міністра охорони здоров’я. Він, по суті, заявив, що люди після 65 років — трупи. У нього дах поїхав. Я прожив 90 років і ще хочу жити, а він, мерзотник, вважає трупами таких, як я. У нашій країні сьогодні лише один живий труп — це Ємець, — заявив Чапкіс, коментуючи ситуацію «Гордону».

Чапкіс також ініціює створення петиції на сайті глави держави з вимогою відставки Ємця, аргументуючи це тим, що «чиновник, який так мислить, не має права займати таку посаду». До того ж, за словами артиста, подібні заяви лише сприяють поширенню паніки у суспільстві.

Спочатку таке говорить міністр охорони здоров’я, а потім нам говорять: «Не панікуйте»! Від цієї заяви помре ще більше людей, тільки не від вірусу, а від інфаркту, — додав Чапкіс.

Згадав хореограф й історію з облаштуванням у київських лікарнях палат для VIP-пацієнтів.

Втікати ж нікуди. Так вони собі місця скуповують у лікарнях. Хіба таке можна витримати, — нарікає Чапкіс.

Як відомо, днями в ефірі одного з каналів Ємець заявив, що треба фінансувати лікування «живих людей», до яких він відніс українців молодше 65 років.