Коронавірусний карантин. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135877-koronavirusnyy-karantyn-u-mon-rozpovily-pro-navchalnyy-proces-i-vstupnu-kampaniu-video.html

Ракурс

Коронавірусний карантин змусив Міністерство освіти і науки України внести коригування до навчального процесу та вступної кампанії.

Розглядаються два можливих сценарії розвитку подій, повідомляє прес-служба МОН.

Перший сценарій передбачає, що карантин завершиться до 1 червня. У даному випадку:

усі учні, крім 11-го класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину відбувається корекція навчання: вчитель визначає теми з пробілами у знаннях і вказує, що додатково доопрацювати вдома;

випускники 11-х класів також навчаються до кінця червня;

ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня;

вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

Другий сценарій буде реалізований, якщо карантин продовжиться до початку серпня. У цьому випадку:

усі учні, крім 11-го класу, закінчують навчання наприкінці травня. У 2020−2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі проведуть зріз знань, визначать теми, за якими є пробіли, і компенсують їх протягом першого місяця навчання. Сам 2020−2021 навчальний рік триватиме до кінця червня;

ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується в середині вересня.

вступна кампанія завершиться в середині жовтня.

Про два сценарія завершення навчального року розповів і народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань освіти Сергій Бабак.

Для студентів вузів (не випускників) навчальний рік повинен завершитися так само, як планувалося. Екзаменаційні сесії вузи можуть провести дистанційно по графіку, який затверджений навчальним закладом. Для студентів-випускників захисти дипломних робіт і державні іспити будуть проводитися дистанційно.

Крім того, буде скасовано ДПА (державну підсумкову атестацію) у 4-х і 9-х класах. Пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями оприлюднять онлайн 15 квітня.

Депутат від партії «Голос» Інна Совсун вважає, що ЗНО не можна скасовувати, так як це різко скоротить шанси випускників шкіл на вступ до вишів. Абітурієнтам доведеться їхати в інші міста для здачі вступних іспитів, а також доведеться вибирати лише один виш, адже вони не зможуть здавати одночасно вступні іспити у декількох університетах.

Також Совсун підняла питання щодо можливості вступу до українських вишів випускників шкіл, які розташовані на окупованих територіях. Карантин фактично позбавив дітей із окупованих територій вступити до вишів України.

Як раніше писав «Ракурс», тимчасово виконуючою обов’язки міністра освіти і науки призначена Любомира Мандзій. Із 11 вересня 2019 року Мандзій обіймала посаду заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад.