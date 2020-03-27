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Ракурс
Фальшиві тести на коронавірус виявили в Києві. Фото: 112 Україна

У Києві вилучили партію фальшивих експрес-тестів на коронавірус (ФОТО)

27 бер 2020, 16:31
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Підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19 виявили в Києві.

Препарати онкологічної групи та фальшиві тести зловмисники доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем. Незаконну продукцію ділки переховували у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для людського здоров’я. Про це 27 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Діяльність злочинної групи вже блокували. Встановлено, що контрабанду та фальшиві тести без будь-якої дозвільної документації продавали через інтернет та особисто клієнтам.

При цьому вся ця продукція зберігалася в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в столиці. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрабанди на майже 1 млн грн. Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Фальшиві тести на коронавірус виявили в Києві. Фото: СБУ

Фальшиві тести на коронавірус виявили в Києві. Фото: СБУ

Фальшиві тести на коронавірус виявили в Києві. Фото: СБУ

Фальшиві тести на коронавірус виявили в Києві. Фото: СБУ

Нагадаємо, голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявляв, що вперше нелегальний вивіз медичних масок побив за популярністю схему вивозу цигарок. Їх везуть в схованках, ховають під одягом, називають іншими термінами, просто забивають весь салон машини.

Джерело: Ракурс


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