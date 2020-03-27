Фальшиві тести на коронавірус виявили в Києві. Фото: 112 Україна

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Підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусної інфекції COVID-19 виявили в Києві.

Препарати онкологічної групи та фальшиві тести зловмисники доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем. Незаконну продукцію ділки переховували у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для людського здоров’я. Про це 27 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Діяльність злочинної групи вже блокували. Встановлено, що контрабанду та фальшиві тести без будь-якої дозвільної документації продавали через інтернет та особисто клієнтам.

При цьому вся ця продукція зберігалася в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в столиці. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрабанди на майже 1 млн грн. Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявляв, що вперше нелегальний вивіз медичних масок побив за популярністю схему вивозу цигарок. Їх везуть в схованках, ховають під одягом, називають іншими термінами, просто забивають весь салон машини.