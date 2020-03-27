Фальшивые тесты на коронавирус обнаружили в Киеве. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружили в Киеве.

Препараты онкологической группы и фальшивые тесты злоумышленники доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля. Незаконную продукцию дельцы скрывали в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла придерживаться температурного режима, что могло привести к тяжелым последствиям для человеческого здоровья. Об этом 27 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Деятельность преступной группы уже блокировали. Установлено, что контрабанду и фальшивые тесты без каких-либо разрешительной документации продавали через интернет и лично клиентам.

При этом вся эта продукция хранилась в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице. Во время обысков правоохранители изъяли контрабанды почти на 1 млн грн. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Напомним, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявлял, что впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. Их везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, просто забивают весь салон машины.