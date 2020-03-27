Коронавирусный карантин. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Коронавирусный карантин заставил Министерство образования и науки Украины внести корректировки в учебный процесс и во вступительную кампанию.

Рассматриваются два возможных сценария развития событий, сообщает пресс-служба МОН.

Первый сценарий предусматривает, что карантин завершится до 1 июня. В данном случае:

все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина происходит коррекционное обучения: учитель определяет темы с пробелами в знаниях и указывает, что дополнительно доработать дома;

выпускники 11-х классов также учатся до конца июня;

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля;

вступительная кампания начнется в начале августа.

Второй сценарий будет реализован, если карантин продолжится до начала августа. В этом случае:

все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая. В 2020—2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя проведут срез знаний, определят темы, по которым есть пробелы, и компенсируют их в течение первого месяца обучения. Сам 2020−2021 учебный год продлится до конца июня;

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается в середине сентября.

вступительная кампания завершится в середине октября.

О двух сценариях завершения учебного года рассказал и народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель Комитета по вопросам образования Сергей Бабак.

Для студентов вузов (не выпускников) учебный год должен завершиться так же, как планировалось. Экзаменационные сессии вузы могут провести дистанционно в том графике, который утвержден учебным заведением. Для студентов-выпускников защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно.

Кроме того, будет отменена ГИА (государственная итоговая аттестация) в 4-х и 9-х классах. Пробное ВНО со всеми необходимыми пояснениями обнародуют онлайн 15 апреля.

Депутат от партии «Голос» Инна Совсун считает, что ВНО нельзя отменять, так как это резко сократит шансы выпускников школ на поступление в вузы. Абитуриентам придется ехать в другие города для сдачи вступительных экзаменов, а также придется выбирать лишь один вуз, ведь они не смогут сдавать одновременно вступительные экзамены в нескольких университетах.

Также Совсун подняла вопрос относительно возможности вступления в украинские вузы выпускников школ, которые расположены на оккупированных территориях. Карантин фактически лишил детей из оккупированных территорий поступить в вузы Украины.

Как ранее писал «Ракурс», временно исполняющей обязанности министра образования и науки назначена Любомира Мандзий. С 11 сентября 2019 года Мандзий занимала должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад.