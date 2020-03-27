Путін намагається позбутися санкції, прикриваючись коронавірусом

Володимир Путін, фото: Олексій Дружинін

https://racurs.ua/ua/n135879-putin-namagaietsya-pozbutysya-sankciyi-prykryvauchys-koronavirusom.html

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Епідемію коронавірусу SARS-CoV-2 президент Росії Володимир Путін намагається використати для того, щоб позбутися запроваджених щодо Росії санкції.

Зокрема, під час вчорашнього саміту країн «Великої двадцятки», який через епідемію відбувався методом відеозв’язку, Путін запропонував ввести мораторій на економічні санкції щодо країн, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Про це у своєму блозі на сайті LB.ua повідомила народний депутат із партії «Голос» Інна Совсун.

Виступаючи з цією ініціативою, Путін заявив, що це нібито лише гуманітарне «питання про життя і смерть людей», котре не має жодного політичного забарвлення, зазначає Совсун.

Депутат наголошує, що поширення коронавірусу, який взимку почав перекидатися з Китаю на інші країни, не заважало Росії в той час цинічно порушувати зобов’язання щодо режиму припинення вогню, коли бойовики на Донбасі посилили свої атаки на позиції українських військових.

Пом’якшення санкційного режиму під приводом боротьби з коронавірусом не принесе користі нікому, крім самої Росії, — наголошує Совсун.

Вона додає, що Путін легко міг би знайти необхідну суму на боротьбу з коронавірусом, переставши витрачати мільярди на російську агресію проти України.

Якщо зараз світова спільнота піддасться маніпуляціям Росії, дуже сумнівно, що санкції колись повернуть, — зазначає Совсун.

Тому, зазначає депутат, її фракція підготували проект постанови зі зверненням до парламентів країн, які запровадили санкції щодо РФ, не піддаватися на тиск Путіна.

Нагадаємо, коронавірус вже виявили в одного зі співробітників адміністрації Путіна.