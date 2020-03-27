Коронавирус. Фото: Новости GMP

https://racurs.ua/n135880-koronavirus-oga-zapuskaut-onlayn-servisy-po-dostavke-lekarstv-minzdrav.html

Ракурс

Коронавирус требует внедрения новшеств, которые бы позволили сократить массовые скопления людей в точках приобретения жизненно необходимых товаров. В связи с этим Министерство здравоохранения призвало областные государственные администрации разработать алгоритмы работы онлайн-сервисов для приобретения лекарственных препаратов.

В качестве примера Минздрав привел инициативу Днепропетровской ОГА, которая запустила пилотный проект «ЛекартваДома», сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Данный сервис уже функционирует в пяти районах Днепропетровской области и в скором времени он охватит все районы региона.

Для заказа лекарств пользователю достаточно сделать заказ на сайте и выбрать доставку «Укрпочтой». Доставка лекарств осуществляется бесплатно.

В Минздраве уточнили, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, на препараты из перечня наркотических и психотропных средств, а также на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства.

Как ранее писал «Ракурс», Минздрав создаст на базе каждой центральной районной больницы мобильные бригады, которые будут приезжать на вызовы к больным с подозрением на коронавирус. Благодаря этому больным с подозрением на коронавирус не надо будет лично идти к семейному врачу, чтобы сдать анализ на COVID-19.