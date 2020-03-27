Коронавірус. Фото: Новини GMP

https://racurs.ua/ua/n135880-koronavirus-oda-zapuskaut-onlayn-servisy-z-dostavky-likiv-moz.html

Ракурс

Коронавірус вимагає впровадження нововведень, які б дозволили мінімізувати масові скупчення людей у точках придбання життєво необхідних товарів. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я закликало обласні державні адміністрації розробити алгоритми роботи онлайн-сервісів для придбання лікарських препаратів.

Для прикладу наведена ініціатива Дніпропетровської ОДА, яка запустила пілотний проект «ЛікиВдома», повідомляє прес-служба МОЗу Facebook.

Даний сервіс вже функціонує у п’яти районах Дніпропетровської області і незабаром він охопить всі райони регіону.

Для замовлення ліків користувачеві достатньо зробити замовлення на сайті і вибрати доставку «Укрпоштою». Доставка ліків здійснюється безкоштовно.

У МОЗ уточнили, що замовлення не приймаються на медикаменти, які вимагають спеціального температурного режиму зберігання, на препарати з переліку наркотичних і психотропних засобів, а також на сильнодіючі або отруйні лікарські засоби.

Як раніше писав «Ракурс», Міністерство охорони здоров’я створить на базі кожної центральної районної лікарні мобільні бригади, які будуть приїжджати на виклики до хворих із підозрою на коронавірус. Завдяки цьому хворим із підозрою на коронавірус не треба буде особисто йти до сімейного лікаря, щоб здати аналіз на COVID-19.