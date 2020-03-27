Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Фото: focus.ua

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Национальный банк Украины считает, что пересмотр правительством бюджета на 2020 год с увеличением дефицита не помешает получить кредит от Международного валютного фонда.

Увеличение расходов во время кризиса — нормальная мировая практика. Об этом 27 марта во время онлайн-брифинга сообщила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает «Громадське».

Мы видим, что во времена кризиса правительства всех государств увеличивают расходы и это нормально. МВФ это понимает. Главный вопрос здесь — это методы покрытия дефицита, — заявила чиновник.

По словам Рожковой, Киев во время переговоров с МВФ обсуждает вопрос увеличения бюджетного дефицита.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины предложил секвестр бюджета, чтобы выйти из экономического кризиса. На Банковой решили пожертвовать расходами на культуру, образование, науку, децентрализацию, молодежь, информполитику, субсидии и ряд других секторов, практически не урезав расходы МВД и других силовиков.

Напомним, Международный валютный фонд может выделить Украине больше кредитных средств, чем планировалось ранее. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, Украине необходимо принять два закона, чтобы получить не только ранее оговоренные 5,5 млрд долл. займа, но и увеличить объемы финансирования.

В фонде настаивают на принятии закона о запрете возврата «ПриватБанка» бывшим владельцам и выплате им денежных компенсаций и снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.