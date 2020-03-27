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Ракурс
Глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: rg.ru

В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной и пообещали увеличить объемы финансирования

27 мар 2020, 09:21
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Международный валютный фонд может выделить Украине больше кредитных средств, чем планировалось ранее.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сделала неожиданное заявление об увеличении финансовой поддержки Украины. По ее словам, наблюдается «существенный прогресс» в сотрудничестве между Украиной и Фондом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВФ.

На этой уходящей неделе очень значительный прогресс был достигнут в обсуждениях с украинскими властями относительно новой программы расширенного финансирования EFF, — заявила Георгиева.

По ее словам, Украине необходимо принять два закона, чтобы получить не только ранее оговоренные 5,5 млрд долл. займа, но и увеличить объемы финансирования. В Международном валютном фонде настаивают на принятии закона о запрете возврата «ПриватБанка» бывшим владельцам и выплате им денежных компенсаций и снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, 24 марта в Офисе президента заявляли, что Международный валютный фонд должен в течение двух недель принять положительное решение о выделении Украине средств, которые будут направлены в госбюджет страны.

Источник: Ракурс


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