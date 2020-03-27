Макрон заявил о возможной «смерти» Шенгенского соглашения из-за коронавируса. Фото: Medium

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Китайский коронавирус может стать причиной развала Шенгенской зоны. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

По его мнению, основы Европейского Союза будут находиться под угрозой, если европейские страны не проявят солидарность в преодолении кризиса. Об этом Макрон сказал во время саммита ЕС, который состоялся в четверг вечером в формате видеоконференции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения, — заявил президент Франции.

Макрон также в своем Twitter сообщил, что в ближайшие дни будет подготовлена «новая важная инициатива» по борьбе с коронавирусом.

Отметим, в Шенгенскую зону входят 26 стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Княжество Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Шенгенские правила подразумевают устранение пограничного контроля на внутренних границах между государствами, вошедшими в зону.

Напомним, ранее Европейский Союз ввел запрет на въезд в страны Евросоюза. Запрет касается «несущественных поездок». Решение об ограничении на въезд в ЕС не касается тех, у кого есть право на длительное пребывание на территории Евросоюза, членов семей и дипломатов.