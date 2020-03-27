Макрон заявив про можливу «смерть» Шенгенської угоди через коронавірус. Фото: Medium

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Китайський коронавірус може стати причиною розвалу Шенгенської зони. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон.

На його думку, основи Європейського Союзу перебуватимуть під загрозою, якщо європейські країни не проявлять солідарність у подоланні кризи. Про це Макрон сказав під час саміту ЄС, який відбувся в четвер увечері в форматі відеоконференції, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

На карту поставлено виживання європейського проекту. Ризик, з яким ми стикаємося, — це смерть Шенгенської угоди, — заявив президент Франції.

Макрон також в своєму Twitter повідомив, що найближчими днями буде підготовлена ​​"нова важлива ініціатива" з боротьби з коронавірусом.

Зазначимо, у Шенгенську зону входять 26 країн: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія.

Шенгенські правила передбачають усунення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах між державами, що увійшли до зони.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз увів заборону на в’їзд до країн Євросоюзу. Заборона стосується «несуттєвих поїздок». Рішення про обмеження на в’їзд у ЄС не стосується тих, у кого є право на тривале перебування на території Євросоюзу, членів сімей та дипломатів.