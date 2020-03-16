ЄС частково закрив кордони для іноземців. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n135259-ies-chastkovo-zakryv-kordony-dlya-inozemciv-i-planuie-zaboronyty-v-yizd-do-shengenskoyi-zony.html

Ракурс

Європейський Союз ввів заборону на в’їзд до країн Євросоюзу. Заборона стосується «несуттєвих поїздок».

Такі обмеження вводяться на 30 днів. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Єврокомісія представляє свої принципи щодо прикордонних заходів та пропонує: ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки до ЄС, — написала вона.

Рішення про обмеження на в’їзд до ЄС не стосується тих, у кого є право на тривале перебування на території Євросоюзу, членів сімей і дипломатів.

Також повідомляється, що Євросоюз планує ввести заборону на в’їзд до Шенгенської зони громадянам третіх країн. Таке рішення повинно бути прийнято до кінця поточного дня, пише Financial Times.

Водночас державам Євросоюзу, які не входять до Шенгенської зони, також запропонували запровадити цей захід. Зокрема, йдеться про Болгарію, Ірландію, Кіпр, Румунію та Хорватію.

До Шенгенської зони входять 26 країн: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія.

Під виняток потрапляють громадяни ЄС, жителі та члени їхніх сімей, а також працівники таких важливих секторів, як система охорони здоров’я і транспорт. Обмеження також планують ввести на 30 днів.

Нагадаємо, раніше про закриття авіасполучення з 19 березня заявив Єгипет.