Ракурсhttps://racurs.ua/
ЕС частично закрыл границы для иностранцев. Фото: Укринформ
ЕС частично закрыл границы для иностранцев и планирует запретить въезд в Шенгенскую зонуhttps://racurs.ua/n135259-es-chastichno-zakryl-granicy-dlya-inostrancev-i-planiruet-zapretit-vezd-v-shengenskuu-zonu.htmlРакурс
Европейский Союз ввел запрет на въезд в страны Евросоюза. Запрет касается «несущественных поездок».
Такие ограничения вводятся на 30 дней. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС, — написала она.
Решение об ограничении на въезд в ЕС не касается тех, у кого есть право на длительное пребывание на территории Евросоюза, членов семей и дипломатов.
Также сообщается, что Евросоюз планирует ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону гражданам третьих стран. Такое решение должно быть принято до конца текущего дня, пишет Financial Times.
При этом государствам Евросоюза, которые не входят в Шенгенскую зону, также предложили внедрить эту меру. В частности, речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии.
В Шенгенскую зону входят 26 стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Княжество Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Под исключение попадают граждане ЕС, жители и члены их семей, а также работники таких важных секторов, как система здравоохранение и транспорт. Ограничения также планируют ввести на 30 дней.
Напомним, ранее о закрытии авиасообщения с 19 марта заявил Египет.
Загрузка...