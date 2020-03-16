ЕС частично закрыл границы для иностранцев. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n135259-es-chastichno-zakryl-granicy-dlya-inostrancev-i-planiruet-zapretit-vezd-v-shengenskuu-zonu.html

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Европейский Союз ввел запрет на въезд в страны Евросоюза. Запрет касается «несущественных поездок».

Такие ограничения вводятся на 30 дней. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС, — написала она.

Решение об ограничении на въезд в ЕС не касается тех, у кого есть право на длительное пребывание на территории Евросоюза, членов семей и дипломатов.

Также сообщается, что Евросоюз планирует ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону гражданам третьих стран. Такое решение должно быть принято до конца текущего дня, пишет Financial Times.

При этом государствам Евросоюза, которые не входят в Шенгенскую зону, также предложили внедрить эту меру. В частности, речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии.

В Шенгенскую зону входят 26 стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Княжество Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Под исключение попадают граждане ЕС, жители и члены их семей, а также работники таких важных секторов, как система здравоохранение и транспорт. Ограничения также планируют ввести на 30 дней.

Напомним, ранее о закрытии авиасообщения с 19 марта заявил Египет.