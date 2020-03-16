Подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина вернули в Украину, фото — Рубрика

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Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина 16 марта привезли в Украину.

Самолет с ним уже прилетел в Украину, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

После экстрадиции Левина привезут в суд, чтобы избрать меру пресечения. Прокуратура намерена требовать арестовать его на 60 суток. Суд должен избрать Левину меру пресечения в течение 48 часов.

Левина задержали в Болгарии 24 января. В этом году следственные действия по делу Гандзюк ускорились. В Херсонской области провели десятки обысков, а 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина.

Соучастников нападения на Гандзюк перевезут в Киев. Речь идет о пятерых исполнителях преступления, отбывающих наказание по приговору Покровского райсуда Днепропетровской области.

Некоторые СМИ утверждали, что адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались встретиться с Левиным в тюрьме Бургаса, но их попытки были безуспешными. Эксперты считают, что Мангер опасается экстрадиции Левина в Украину и пытается выяснить, насколько тесно подозреваемый собирается сотрудничать со следствием.

Левина задержали в Болгарии в январе этого года. Он считается главным фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Украинские следователи считают, что Левин — криминальный авторитет, который работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.