Підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Левіна повернули в Україну, фото — Рубрика

https://racurs.ua/ua/n135257-pidozruvanogo-v-organizaciyi-vbyvstva-gandzuk-levina-povernuly-v-ukrayinu-foto.html

Ракурс

Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна 16 березня привезли до України.

Літак з ним уже прилетів в Україну, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Після екстрадиції Левіна привезуть до суду, щоб обрати запобіжний захід. Прокуратура має намір вимагати арештувати його на 60 діб. Суд повинен обрати Левіну запобіжний захід впродовж 48 годин.

Левіна затримали у Болгарії 24 січня. У цьому році слідчі дії у справі Гандзюк прискорилися. У Херсонській області провели десятки обшуків, а 11 березня Апеляційний суд Бургаса підтвердив рішення першої інстанції про видачу підозрюваного в організації вбивства активістки Україні.

Співучасників нападу на Гандзюк перевезуть до Києва. Йдеться про п’ятьох виконавців злочину, які відбувають покарання згідно з вироком Покровського райсуду Дніпропетровської області.

Деякі ЗМІ стверджували, що адвокати глави Херсонської облради Владислава Мангера намагалися зустрітися із Левіним у тюрмі Бургаса, але їхні спроби були безуспішними. Експерти вважають, що Мангер побоюється екстрадиції Левіна до України і намагається з’ясувати, наскільки тісно підозрюваний збирається співпрацювати зі слідством.

Левіна затримали в Болгарії у січні цього року. Він вважається головним фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк. Українські слідчі вважають, що Левін — кримінальний авторитет, який працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера. Левін виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.