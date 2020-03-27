Глава МВФ Кристаліна Георгієва. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n135841-u-mvf-zayavyly-pro-progres-u-spivpraci-z-ukrayinou-ta-poobicyaly-zbilshyty-obsyagy-finansuvannya.html

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Міжнародний валютний фонд може виділити Україні більше кредитних коштів, ніж планувалося раніше.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва зробила несподівану заяву щодо збільшення фінансової підтримки України. За її словами спостерігається «суттєвий прогрес» у співпраці між Україною та Фондом. Відповідна заява опублікована на сайті МВФ.

Цього тижня, що минає, дуже значного прогресу було досягнуто в обговореннях з українською владою щодо нової програми розширеного фінансування EFF, — заявила Георгієва.

За її словами, Україні необхідно ухвалити два закони, щоб отримати не лише раніше домовлені 5,5 млрд дол. позики, але й збільшити обсяги фінансування. У Міжнародному валютному фонді наполягають на ухвалення закону про заборону повернення «ПриватБанку» колишнім власникам і виплати їм грошових компенсацій та зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, 24 березня в Офісі президента заявляли, що Міжнародний валютний фонд повинен протягом двох тижнів прийняти позитивне рішення про виділення Україні коштів, які будуть спрямовані до держбюджету країни.