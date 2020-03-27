Заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Фото: focus.ua

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Національний банк України вважає, що перегляд урядом бюджету на 2020 рік зі збільшенням дефіциту не завадить отримати позику від Міжнародного валютного фонду.

Збільшення видатків під час кризи — нормальна світова практика. Про це 27 березня під час онлайн-брифінгу повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає «Громадське».

Ми бачимо, що у часи кризи уряди всіх держав збільшують видатки і це нормально. МВФ це розуміє. Головне питання тут — це методи покриття дефіциту, — заявила посадовець.

За словами Рожкової, Київ під час переговорів із МВФ обговорює й питання збільшення бюджетного дефіциту.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України запропонував секвестр бюджету, щоб вийти з економічної кризи. На Банковій вирішили пожертвувати витратами на культуру, освіту, науку, децентралізацію, молодь, інформполітику, субсидії та низку інших секторів, практично не урізавши видатки МВС та інших силовиків.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд може виділити Україні більше кредитних коштів, ніж планувалося раніше. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, Україні необхідно ухвалити два закони, щоб отримати не лише раніше домовлені 5,5 млрд дол. позики, але й збільшити обсяги фінансування.

У Фонді наполягають на ухваленні закону про заборону повернення «ПриватБанку» колишнім власникам і виплати їм грошових компенсацій та зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.