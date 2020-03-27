Крісталіна Георгієва, фото: Friends of Europe

https://racurs.ua/ua/n135881-svitova-ekonomika-uviyshla-v-recesiu-analogichnu-kryzi-2008-roku-mvf.html

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Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ), вважає, що світова економіка увійшла в рецесію (фазу зниження економічної активності), яка за своїми масштабами буде аналогічною або навіть більшою, ніж рецесія, яка сталася під час світової фінансової кризи 2008−2009 років.

Про це Георгієва заявила під час сьогоднішнього відеобрифінгу, повідомляє агентство ТАСС.

За її словами, значне відновлення економіки може статися вже в 2021 році, однак лише якщо вдасться подолати пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 та запобігти проблемам з ліквідністю.

Варто додати, що колишній голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке вчора заявив, що рецесія через коронавірус буде короткостроковою, а подальше відновлення — доволі швидким, повідомляє CNBC.

За словами Бернанке, нинішня криза більше нагадує ситуацію передчуття стихійного лиха, ніж «класичну» кризу, викликану соціальними та фінансовими проблемами.

Нагадаємо, в НБУ вважають, що збільшення дефіциту бюджету не завадить Україні отримати новий кредит від МВФ.