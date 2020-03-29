В Украине могут назначить новых министров. Фото: Кабмин

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Ракурс

Кабинет министров Украины снова может изменить свой состав. Изменения затронут Министерство здравоохранения, Министерство финансов, а также Министерство энергетики.

Министерство здравоохранения может возглавить экс-глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на источники.

Кандидатом на должность министра финансов является бывший замглавы Администрации президента, бывший замминистра финансов Сергей Марченко. Отмечается, что данные кандидатуры пока не окончательные и проводятся собеседования. Пока что не ясно, хватит ли в парламенте голосов за эти кандидатуры.

Марченко может заменить нынешнего министра финансов Игоря Уманского, потому что тот серьезно болен.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии «Украинская стратегия Гройсмана». В 2018—2019 годах занимал должность замглавы Администрации президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

Напомним, Верховная Рада 30 марта соберется на внеочередное заседание. Парламент может рассмотреть законопроект об открытии рынка земли и законопроект, который запрещает возврат национализированных банков бывшим собственникам. Также Рада может утвердить кандидатуры нескольких министров, среди которых главы Минкульта, Минздрава и Минэнергетики.

Как писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие закона о рынке земли позволит Украине получить до 10 млрд долл. от МВФ и Всемирного банка.