В Україні можуть призначити нових міністрів. Фото: Кабмін

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Ракурс

Кабінет міністрів України знову може змінити свій склад. Зміни стосуватимуться Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів, а також Міністерства енергетики.

Міністерство охорони здоров’я може очолити екс-гогова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища може стати Ольга Буславець. Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на джерела.

Кандидатом на посаду міністра фінансів є колишній заступник глави Адміністрації президента, колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко. Зазначається, що ці кандидатури наразі не остаточні, ще проводяться співбесіди. Поки що не ясно, чи вистачить у парламенті голосів за ці кандидатури.

Марченко може замінити нинішнього міністра фінансів Ігоря Уманського, тому що той серйозно хворий.

У 2019 він балотувався до Верховної Ради 9 скликання під номером 7 у списку партії «Українська стратегія Гройсмана». У 2018−2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 березня збереться на позачергове засідання. Парламент може розглянути законопроект про відкриття ринку землі і законопроект, який забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Також Рада може затвердити кандидатури декількох міністрів, серед яких глави Мінкульту, МОЗ та Міненергетики.

Як писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття закону про ринок землі дозволить Україні отримати до 10 млрд дол. від МВФ і Світового банку.