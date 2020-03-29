Слуга народу Ватрас інфікований коронавірусом. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135939-koronavirus-u-radi-covid-19-vyyavyly-u-slugy-vatrasa.html

Ракурс

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Ватрас інфікований коронавірусом. Він здав аналізи для тесту, який показав позитивний результат.

Інфікований Володимир Ватрас зараз перебуває в інфекційній лікарні в Хмельницькому. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат України, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, на засіданні фракції 29 березня Ватрас був відсутній. Він вдався до самоізоляції після проведення позачергового засідання Верховної Ради 17 березня. Відтоді він був удома.

У коментарі до свого посту Кравчук додала, що інфікований нардеп почуває себе «більш-менш», у нього є підозра на пневмонію.

Нагадаємо, 28 березня про інфікування коронавірусом повідомила колишня «слуга народу» — Анна Скороход. Скороход закликала усіх людей, які контактували з нею останнім часом, піти на самоізоляцію на два тижні.

Раніше коронавірус у Раді підтвердили у нардепа від групи «Довіра» Сергія Шахова, Олександра Лукашова від «Опозиційної платформи — За життя», «слуги народу» Руслана Горбенка.