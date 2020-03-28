Анна Скороход. Фото: Україна Молода

https://racurs.ua/ua/n135902-nardep-anna-skorohod-zahvorila-na-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус продовжує поширюватися серед представників депутатського корпусу. Нардеп Анна Скороход, яка у листопаді 2019 року була виключена з фракції «Слуга народу», повідомила про те, що у неї діагностовано коронавірус.

Позитивні результати тесту Скороход отримала сьогодні, 28 березня. Про це нардеп повідомила у своєму Telegram-каналі.

Скороход закликала усіх людей, які контактували з нею останнім часом, піти на самоізоляцію на два тижні.

Нардеп повідомила, що поки не відчуває ніяких симптомів хвороби. Скороход додала, що вона лише втратила нюх і не відчуває ніяких запахів.

Який саме тест підтвердив інфікування коронавірусом, експрес чи ПЛР, Скороход не уточнила.

Як раніше писав «Ракурс», спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що кілька депутатів наразі знаходяться на лікарняному. Деякі народні обранці вирішили піти в обсервацію.