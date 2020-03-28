Анна Скороход. Фото: Украина Молодая

https://racurs.ua/n135902-nardep-anna-skorohod-zarazilas-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус продолжает распространяться среди представителей депутатского корпуса. Нардеп Анна Скороход, которая в ноябре 2019 года была исключена из фракции «Слуга народа», сообщила о том, что у нее диагностирован коронавирус.

Положительные результаты теста Скороход получила сегодня, 28 марта. Об этом нардеп сообщила в своем Telegram-канале.

Скороход призвала всех людей, которые контактировали с ней в последнее время, уйти на самоизоляцию на две недели.

Нардеп сообщила, что пока не чувствует никаких симптомов болезни. Скороход добавила, что она пока лишь утратила обоняние и не слышит никаких запахов.

Какой именно тест подтвердил инфицирование коронавирусом, экспресс или ПЦР, Скороход не сообщила.

Как ранее писал «Ракурс», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что несколько депутатов в настоящее время находятся на больничном. Некоторые народные избранники решили уйти в обсервацию.