Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135901-v-zaporojskoy-oblasti-ot-koronavirusa-izlechilsya-pervyy-pacient.html

Ракурс

Коронавирус — это не смертельный приговор, ведь большинство больных все же выздоравливают. В Запорожской области зафиксирован первый случай выздоровления от COVID-19.

Информацию об этом опубликовал на своей страничке в Facebook глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок.

Туринок сообщил, что по состоянию на 11.00 28 марта 2020 года из областной инфекционной больницы выписана ранее инфицированная коронавирусом женщина.

Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус.

Женщина заболела 15 марта после возвращения из Египта. В настоящее время она полностью излечилась от коронавируса и чувствует себя хорошо.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине от коронавируса скончались восемь человек и пятеро больных излечились. Теперь можно говорить о шестерых излечившихся от смертельной болезни.