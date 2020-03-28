Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135901-u-zaporizkiy-oblasti-vid-koronavirusu-vylikuvavsya-pershyy-paciient.html

Ракурс

Коронавірус — це не смертельний вирок, адже більшість хворих все ж одужують. У Запорізькій області зафіксовано перший випадок одужання від COVID-19.

Інформацію про це опублікував на своїй сторінці в Facebook глава Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок.

Туринок повідомив, що станом на 11.00 28 березня 2020 року із обласної інфекційній лікарні виписана раніше інфікована коронавірусом жінка.

Одужання підтверджено двома негативними результатами ПЛР-тестів на коронавірус.

Жінка захворіла 15 березня після повернення з Єгипту. Наразі вона повністю вилікувалася від коронавірусу і відчуває себе добре.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні від коронавірусу померли восьмеро людей і п’ятеро хворих вилікувалися. Тепер можна говорити про шістьох осіб, які вилікувалися від смертельної хвороби.