Коронавірус: в Україні вже восьмеро людей померли від COVID-19

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Коронавірус. Фото: Ракурс
Коронавірус: в Україні вже восьмеро людей померли від COVID-19https://racurs.ua/ua/n135897-koronavirus-v-ukrayini-vje-vosmero-ludey-pomerly-vid-covid-19.htmlРакурс
Коронавірус продовжує забирати життя українців. Станом на ранок 28 березня в Україні зафіксовано вісім смертей від COVID-19. За останню добу в країні померло троє українців. Від коронавірусу одужали п’ятеро наших громадян, четверо дорослих і одна дитина.
Таку статистику оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в Facebook.
Всього в Україні на сьогоднішній день лабораторно підтверджено 311 випадків зараження. За останню добу зафіксовано 93 нових випадки інфікування.
Випадки зараження коронавірусом зафіксовані в 23 областях:
- Вінницька область — 16 випадків;
- Волинська область — два випадки;
- Дніпропетровська область — сім випадків;
- Донецька область — два випадки;
- Житомирська область — чотири (один летальний) випадки;
- Закарпатська область — один випадок;
- Запорізька область — десять випадків;
- Івано-Франківська область — 28 (три летальних) випадків;
- м. Київ — 74 випадки;
- Київська область — 41 випадок;
- Львівська область — п’ять випадків;
- Луганська область — два випадки;
- Миколаївська область — один випадок;
- Одеська область — шість випадків;
- Полтавська область — один випадок;
- Рівненська область — дев’ять випадків (один летальний)
- Сумська область — п’ять випадків (один летальний)
- Тернопільська область — 43 випадки (один летальний)
- Харківська область — один випадок;
- Херсонська область — один випадок;
- Хмельницька область — один випадок
- Чернівецька область — 47 (один летальний, п’ятеро вилікувалися) випадків;
- Черкаська область — три випадки;
- Чернігівська область — один випадок.
Всього з початку року до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.
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