Коронавірус: в Україні вже восьмеро людей померли від COVID-19

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135897-koronavirus-v-ukrayini-vje-vosmero-ludey-pomerly-vid-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус продовжує забирати життя українців. Станом на ранок 28 березня в Україні зафіксовано вісім смертей від COVID-19. За останню добу в країні померло троє українців. Від коронавірусу одужали п’ятеро наших громадян, четверо дорослих і одна дитина.

Таку статистику оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в Facebook.

Всього в Україні на сьогоднішній день лабораторно підтверджено 311 випадків зараження. За останню добу зафіксовано 93 нових випадки інфікування.

Випадки зараження коронавірусом зафіксовані в 23 областях:

Вінницька область — 16 випадків;

Волинська область — два випадки;

Дніпропетровська область — сім випадків;

Донецька область — два випадки;

Житомирська область — чотири (один летальний) випадки;

Закарпатська область — один випадок;

Запорізька область — десять випадків;

Івано-Франківська область — 28 (три летальних) випадків;

м. Київ — 74 випадки;

Київська область — 41 випадок;

Львівська область — п’ять випадків;

Луганська область — два випадки;

Миколаївська область — один випадок;

Одеська область — шість випадків;

Полтавська область — один випадок;

Рівненська область — дев’ять випадків (один летальний)

Сумська область — п’ять випадків (один летальний)

Тернопільська область — 43 випадки (один летальний)

Харківська область — один випадок;

Херсонська область — один випадок;

Хмельницька область — один випадок

Чернівецька область — 47 (один летальний, п’ятеро вилікувалися) випадків;

Черкаська область — три випадки;

Чернігівська область — один випадок.

Всього з початку року до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.