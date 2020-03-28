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Коронавірус. Фото: Ракурс

Коронавірус: в Україні вже восьмеро людей померли від COVID-19

28 бер 2020, 11:20
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Коронавірус продовжує забирати життя українців. Станом на ранок 28 березня в Україні зафіксовано вісім смертей від COVID-19. За останню добу в країні померло троє українців. Від коронавірусу одужали п’ятеро наших громадян, четверо дорослих і одна дитина.

Таку статистику оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в Facebook.

Всього в Україні на сьогоднішній день лабораторно підтверджено 311 випадків зараження. За останню добу зафіксовано 93 нових випадки інфікування.

Випадки зараження коронавірусом зафіксовані в 23 областях:

  • Вінницька область — 16 випадків;
  • Волинська область — два випадки;
  • Дніпропетровська область — сім випадків;
  • Донецька область — два випадки;
  • Житомирська область — чотири (один летальний) випадки;
  • Закарпатська область — один випадок;
  • Запорізька область — десять випадків;
  • Івано-Франківська область — 28 (три летальних) випадків;
  • м. Київ — 74 випадки;
  • Київська область — 41 випадок;
  • Львівська область — п’ять випадків;
  • Луганська область — два випадки;
  • Миколаївська область — один випадок;
  • Одеська область — шість випадків;
  • Полтавська область — один випадок;
  • Рівненська область — дев’ять випадків (один летальний)
  • Сумська область — п’ять випадків (один летальний)
  • Тернопільська область — 43 випадки (один летальний)
  • Харківська область — один випадок;
  • Херсонська область — один випадок;
  • Хмельницька область — один випадок
  • Чернівецька область — 47 (один летальний, п’ятеро вилікувалися) випадків;
  • Черкаська область — три випадки;
  • Чернігівська область — один випадок.

Всього з початку року до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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