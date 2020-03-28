«Година Землі»: не забудьте вимкнути вдома електроприлади на одну годину

Година Землі. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n135896-godyna-zemli-ne-zabudte-vymknuty-vdoma-elektroprylady-na-odnu-godynu.html

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«Година Землі» в усьому світі пройде сьогодні, 28 березня. В Україні ця глобальна акція, яка проводиться щорічно в останню суботу березня, почнеться о 20.30.

Організатори акції повідомили в соцмережах, що у зв’язку з поширенням COVID-19 «Година Землі» вперше пройде в режимі онлайн.

Організатори закликали всіх українців приєднатися до акції і о 20.30 на одну годину вимкнути вдома освітлення та всі електроприлади. Такий крок покликаний зберегти екологію нашої планети.

Організатори пропонують під час «Години Землі» влаштувати вдома заняття йогою, провести домашній акустичний вечір, чайну церемонію без гаджетів або організувати спільну вечерю зі свічками. Також можна влаштувати сімейний вечір настільних ігор.

До акції у цьому році приєднуються багато компаній, організацій, а також навчальні заклади.

У світі під час «Години Землі» буде вимкнене освітлення найвідоміших визначних пам’яток: «Емпайр-стейт-білдінг» у США, Колізей в Італії, Ейфелева вежа у Франції, Сіті-Холл у Великій Британії та інших будівель і споруд.