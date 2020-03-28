«Час Земли»: не забудьте отключить дома электроприборы на один час

Час Земли. Фото: Подробности

https://racurs.ua/n135896-chas-zemli-ne-zabudte-otkluchit-doma-elektropribory-na-odin-chas.html

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«Час Земли» во всем мире пройдет сегодня, 28 марта. В Украине эта глобальная акция, которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта, начнется в 20.30.

Организаторы акции сообщили в соцсетях, что в связи с распространением COVID-19 «Час Земли» впервые пройдет в режиме онлайн.

Организаторы призвали всех украинцев присоединиться к акции и в 20.30 на один час выключить дома освещение и все электроприборы. Такой шаг призван сохранить экологию нашей планеты.

Организаторы предлагают во время «Часа Земли» устроить дома занятия йогой, провести домашний акустический вечер, чайную церемонию без гаджетов или организовать совместный ужин при свечах. Также можно устроить семейный вечер настольных игр.

К акции в этом году присоединяются многие компании, организации, а также учебные заведения.

В мире во время «Часа Земли» будет отключена подсветка самых известных достопримечательностей: «Эмпайр-стейт-билдинг» в США, Колизей в Италии, Эйфелева башня во Франции, Сити-Холл в Великобритании и других зданий и строений.