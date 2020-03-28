Коронавирус: в Киеве зафиксированы 74 случая заражения

Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135895-koronavirus-v-kieve-zafiksirovany-74-sluchaya-zarajeniya.html

Ракурс

Коронавирус неумолимо распространяется по Киеву, несмотря на все предпринимаемые властями столицы меры. По состоянию на утро 28 марта, в столице лабораторно подтверждены 74 случая заражения COVID-19.

Сегодня утром Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины подтвердил 19 новых случаев инфицирования, заявил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели десять мужчин возрастом от 25 до 54 лет и девять женщин возрастом от 17 до 62 лет.

Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, пятеро направлены в Киевскую клиническую больницу № 4, трое находятся в Киевской клинической больнице № 9.

Двое заболевших граждан находятся дома на самоизоляции под контролем медиков.

Кличко добавил, что Киев закупил оборудование для ПЦР-тестов, которое позволяет проводить анализы биологических образцов. В первую очередь будут тестироваться киевляне с симптомами и подозрением на коронавирус.

Кличко призвал всех жителей города максимально ограничить социальные контакты для предотвращения распространения коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко не исключает, что ситуация заставит киевские власти ввести более жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса.