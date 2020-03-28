Карта распространения коронавируса. Фото: Google

https://racurs.ua/n135894-koronavirus-pandemiya-ochistila-vozduh-nad-evropoy-foto.html

Ракурс

Коронавирус смертелен для человека, но пандемия благоприятно отразилась на экологии планеты. Европейское космическое агентство (ЕКА) продемонстрировало снимки, на которых видно, как очистился воздух над крупными европейскими городами после начала пандемии.

Сравнительные фотографии ЕКА разместило на своем сайте.

Новые данные основаны на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P. Они показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.

Был проведен сравнительный анализ показателей загрязнения воздуха по состоянию на март 2019 года и по состоянию на 14−25 марта 2020 года, когда страны Евросоюза начали вводить карантин.

На снимках видно, что воздух над Европой стал значительно чище, а это означает, что планета способна самоочищаться.

Как ранее писал «Ракурс», в каналах Венеции после введения карантина вода стала прозрачной. В каналы Венеции начали заплывать лебеди и дельфины, а на дне видно очень много мелкой рыбы.