Карта поширення коронавірусу. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n135894-koronavirus-pandemiya-ochystyla-povitrya-nad-ievropou-foto.html

Ракурс

Коронавірус смертельний для людини, але пандемія сприятливо позначилася на екології планети. Європейське космічне агентство (ЄКА) продемонструвало знімки, на яких видно, як очистилося повітря над великими європейськими містами після початку пандемії.

Порівняльні фотографії ЄКА розмістило на своєму сайті.

Нові дані засновані на спостереженнях із супутника Copernicus Sentinel-5P. Вони показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, включаючи Париж, Мадрид і Рим.

Був проведений порівняльний аналіз показників забруднення повітря станом на березень 2019 року та станом на 14−25 березня 2020 року, коли країни Євросоюзу почали вводити карантин.

На знімках видно, що повітря над Європою стало значно чистішим, а це означає, що планета здатна самоочищатися.

Як раніше писав «Ракурс», в каналах Венеції після введення карантину вода стала прозорою. У канали Венеції почали запливати лебеді і дельфіни, а на дні видно дуже багато дрібної риби.