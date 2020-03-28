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Ракурс
Коронавірус. Фото: DW

Коронавірус: майже 110 тис. українців повернулися в Україну — МЗС (ІНФОГРАФІКА)

28 бер 2020, 09:06
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Коронавірус став головною причиною масового повернення українських громадян на батьківщину з-за кордону. Станом на вечір 27 березня в Україну повернулися майже 110 тис. українців.

Після закриття кордонів через коронавірусний карантину на батьківщину повернулися 109 448 українських громадян, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Майже 110 тис. українських громадян повернулися в Україну. Фото: TwitterВідзначається, що 161 українець перебуває за кордоном на карантині. Найбільше українців проходять карантин у Польщі — 107 осіб.

Крім того, вісім українців вже вилікувалися: четверо в Японії, двоє в Італії, по одному в Польщі та Німеччині.

Четверо українців за кордоном померли від коронавірусу. МЗС не уточнює, у яких саме країнах померли від COVID-19 наші співвітчизники.

Як раніше писав «Ракурс», на польсько-українському кордоні склалася критична ситуація. Тисячі українців без особистого автомобільного транспорту застрягли у чергах, сподіваючись перетнути кордон.

Джерело: Ракурс


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