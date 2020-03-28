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Коронавирус. Фото: DW

Коронавирус: почти 110 тыс. украинцев вернулись в Украину — МИД (ИНФОГРАФИКА)

28 мар 2020, 09:06
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Коронавирус стал главной причиной повального возвращения украинских граждан на родину из-за границы. По состоянию на вечер 27 марта в Украину вернулись почти 110 тыс. украинцев.

После закрытия границ из-за коронавирусного карантина на родину вернулись 109 448 украинских граждан, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Почти 110 тыс. украинских граждан вернулись в Украину. Фото: Twitter

Отмечается, что 161 украинец находится за границей на карантине. Больше всего украинцев проходят карантин в Польше — 107 человек.

Кроме того, восемь украинцев уже излечились: четверо в Японии, двое в Италии, по одному в Польше и Германии.

Четверо украинцев за границей скончались от коронавируса. МИД не уточняет, в каких именно странах умерли от COVID-19 наши соотечественники.

Как ранее писал «Ракурс», на польско-украинской границе сложилась критическая ситуация. Тысячи украинцев без личного автомобильного транспорта застряли в очередях, надеясь пересечь границу.

Источник: Ракурс


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