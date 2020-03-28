Коронавирус. Фото: DW

https://racurs.ua/n135893-koronavirus-pochti-110-tys-ukraincev-vernulis-v-ukrainu-mid-infografika.html

Ракурс

Коронавирус стал главной причиной повального возвращения украинских граждан на родину из-за границы. По состоянию на вечер 27 марта в Украину вернулись почти 110 тыс. украинцев.

После закрытия границ из-за коронавирусного карантина на родину вернулись 109 448 украинских граждан, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 161 украинец находится за границей на карантине. Больше всего украинцев проходят карантин в Польше — 107 человек.

Кроме того, восемь украинцев уже излечились: четверо в Японии, двое в Италии, по одному в Польше и Германии.

Четверо украинцев за границей скончались от коронавируса. МИД не уточняет, в каких именно странах умерли от COVID-19 наши соотечественники.

Как ранее писал «Ракурс», на польско-украинской границе сложилась критическая ситуация. Тысячи украинцев без личного автомобильного транспорта застряли в очередях, надеясь пересечь границу.